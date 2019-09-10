2019-09-10T19:23:22+03:00
Общество

В казанских Дербышках дайверы РГО очистят от мусора дно озера Комсомольское

Экологическая акция пройдет 13 сентября
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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В эту пятницу, 13 сентября, в Дербышках на озере Комсомольском пройдет экологическая акция.

Дно водоема от мусора решили очистить дайверы подводного исследовательского отряда Русского географического общества (РГО) имени А.А.Леонова.

К участию к акции, а именно к уборке берега озера Комсомольское приглашаются все желающие. Пришедшим обещают выдать необходимый инвентарь.

- Уборка начнется в 13.00. Сбор состоится на пляжной территории озера. В Татарстане Комсомольское станет седьмым водоемом в этом году, которое будет очищено дайверами от мусора, - сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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