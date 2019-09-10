Станислав Черчесов о конфликте с «Рубином»: А по-моему, мы дружим
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о конфликте с руководством казанского «Рубина». Кроме того, он объяснил, почему не вызвал на сентябрьские матчи защитника татарстанского клуба Егора Сорокина.
– Конфликт с «Рубином»? А по-моему, мы дружим наоброт. Позвоните Сайманову, он скажет, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Также тренер российской сборной заявил, что Сорокин последние недели, возможно, больше концентрировался на переходе в «Краснодар», а также, последние игры футболист провел не на том уровне, который бы убедил тренерский штаб вызвать его в сборную.
ИСТОЧНИК KP.RU
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