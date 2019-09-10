Станислав Черчесов о конфликте с «Рубином»: А по-моему, мы дружим

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-10T18:20:11+03:00

Также он объяснил почему не вызвал в сборную Егора Сорокина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о конфликте с руководством казанского «Рубина». Кроме того, он объяснил, почему не вызвал на сентябрьские матчи защитника татарстанского клуба Егора Сорокина.

– Конфликт с «Рубином»? А по-моему, мы дружим наоброт. Позвоните Сайманову, он скажет, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Также тренер российской сборной заявил, что Сорокин последние недели, возможно, больше концентрировался на переходе в «Краснодар», а также, последние игры футболист провел не на том уровне, который бы убедил тренерский штаб вызвать его в сборную.

ИСТОЧНИК KP.RU