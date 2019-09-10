СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-10T18:41:57+03:00

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Как сообщил в этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров, благодаря региональному проекту по сохранению лесов, работы по которому будут проводиться в рамках нацпроекта «Экология», к 2024 году в Татарстане планируют обеспечить 100% воспроизводство лесов.

По словам министра, например, для этого к следующему году уже выращено около 31 миллиона саженцев, также в планах заготовить более 11 тысяч килограммов семян основных лесных пород. На данный момент уже собрано 879 килограммов.

Кроме того, с 16 сентября стартует осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». В рамках которой на протяжении двух месяцев добровольцы будут расчищать леса от мусора и поваленных деревьев. Акция продлится вплоть до 16 ноября, в ней планируется участие 10 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU