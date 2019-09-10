В Татарстане ребенок во время купания насмерть обварился кипятком

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-10T16:22:07+03:00

В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь малыша, но безуспешно

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Страшная трагедия произошла в семье из татарстанского Мензелинска 7 сентября. Молодая мама купала своего годовалого сына, а когда она ушла на минуту из ванны, чтобы взять полотенце, ребенок обварился кипятком.

По предварительным данным, мальчик в отсутствие взрослых смог самостоятельно открыть кран с горячей водой. Мама сразу доставила сына в местную больницу, откуда ребенка после перевезли в Набережные Челны. Малыша поместили в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался - полученные им травмы оказались смертельными.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU