"Без маски не пройти": в Татарстане мужчина доставая свой паспорт провалился в дыру общественного туалета
Сообщение о том, что в дыру общественного туалета на автостанции в Камских Полянах упал мужчина, поступило в МЧС Татарстана в 15.00 в воскресенье, 8 сентября. Когда на место ЧП приехали спасатели, то они застали возле сортира очевидцев, которые пытались помочь пострадавшему.
Выяснилось, что мужчина провалился в фекалии, пытаясь достать упавший туда свой паспорт. Залез, а выбраться назад уже не смог.
В Татарстане мужчина доставая свой паспорт провалился в дыру общественного туалета.
В паре метров от сортира находился открытый колодец, откуда ассенизаторы выкачивали фекалии. Через этот люк мужчина мог выбраться сам, но он категорически отказывался пройти по выгребной яме по пояс в экскрементах.
"Без маски не пройти": констатировали спасатели и достали кислородные маски.
После длительных уговоров мужчину, наконец, уговорили пройти до люка, а потом попросили раздеться, чтобы окатить его из брандспойта и смыть с него фекалии.
- Паспорт мужчина всё же достал, - отметили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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