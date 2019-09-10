"Без маски не пройти": в Татарстане мужчина доставая свой паспорт провалился в дыру общественного туалета

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-10T17:07:05+03:00

Обратно он вылезти не смог, спецоперацию по его вызволению из зловонного плена провели сотрудники МЧС [видео]

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Сообщение о том, что в дыру общественного туалета на автостанции в Камских Полянах упал мужчина, поступило в МЧС Татарстана в 15.00 в воскресенье, 8 сентября. Когда на место ЧП приехали спасатели, то они застали возле сортира очевидцев, которые пытались помочь пострадавшему.

Выяснилось, что мужчина провалился в фекалии, пытаясь достать упавший туда свой паспорт. Залез, а выбраться назад уже не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/731279" frameborder="0"></iframe> В Татарстане мужчина доставая свой паспорт провалился в дыру общественного туалета.

В паре метров от сортира находился открытый колодец, откуда ассенизаторы выкачивали фекалии. Через этот люк мужчина мог выбраться сам, но он категорически отказывался пройти по выгребной яме по пояс в экскрементах.

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После длительных уговоров мужчину, наконец, уговорили пройти до люка, а потом попросили раздеться, чтобы окатить его из брандспойта и смыть с него фекалии.

- Паспорт мужчина всё же достал, - отметили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU