2019-09-10T16:06:23+03:00
Спорт

Казанский УНИКС стал победителем турнира Gloria Cup в Турции

Следующие предсезонные соревнования пройдут в Греции 14-15 сентября
Наиля ГАЛИМОВА
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Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС стал победителем турнира Gloria Cup, который прошел в Турции. Так, подопечные Димитриса Прифтиса в первом матче обыграли «Бахчешехир» (82:60), затем «Турк Телеком» (87:64) и «Монако»(71:64).

– Это был очень нужный турнир. Мы сыграли три игры подряд и это было немного сложно для игроков на этой стадии подготовки. Мы пытаемся выстроить нашу игру, улучшить наше взаимодействие в нападении и защите, и узнать друг друга лучше. Это и есть главная цель на время предсезонной подготовки, - прокомментировал победу пресс-службе клуба главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Сейчас казанские баскетболисты продолжают сборы, а 14-15 сентября примут участие еще в одном турнире Промитеас в Патрах. Завершит предсезонную подготовку УНИКС в Москве на Кубке Гомельского. Мини-турнир состоится 24-25 сентября. Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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