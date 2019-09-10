1 900 рублей за две ночи: Казань вошла в топ-5 городов России для поездок осенью-2019

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-10T15:35:20+03:00

Впереди по популярности путешествий на выходные оказались Ялта, Севастополь, Санкт-Петербург и Москва

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Согласно исследованиям, проведенным специалистами сервиса Tvil.ru, столица Татарстана вошла в топ-5 самых популярных городов России для путешествий на выходные осенью-2019.

Казань обогнали по бронированию жилья на уикенд Ялта, Севастополь, Санкт-Петербург и Москва.

Так в столице Татарстана путешественники на это решили потратить 1 900 рублей за две ночи. При этом, согласно проведенному исследованию, дешевле всего жилье им обойдется в Краснодаре – 1 300 рублей за две ночи, а дороже в Осташково – 9 000 рублей за две ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU