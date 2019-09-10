В Казани за взятку в 120 тысяч рублей задержали судебного пристава

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-10T15:12:55+03:00

Также поймали и посредника в передаче денег, который уже во всем сознался

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В Казани в отношении судебного пристава-исполнителя Татарстана 30-летней Кристины Кочневой и ее предполагаемого подельника – экс-пристава 26-летнего Дениса Быкиева возбудили уголовное дело о получении взятки и посредничестве в этом.

По версии следствия, пристав Кочнева узнала, что у ее коллеги находится производство, в ходе которого был арестованы счета одной из казанских фирм. Подозреваемая решила воспользоваться этим.

Так, через экс-пристава Быкиева она вышла на директора компании с предложением частично снять арест с денег в банке. За это Кочнева требовала 120 тысяч рублей. После передачи денег оба подозреваемых были задержаны.

- Вину Кочнева признала, но лишь частично. Она была на время следствия отправлена под домашний арест. Ей уже предъявлено обвинение. Быкиев же свою вину признал полностью, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU