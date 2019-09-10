2019-09-10T14:54:27+03:00
Экономика

Во втором квартале 2019 года 10 инновационных проектов Татарстана получили 96,5 миллионов рублей

В том числе финансовую поддержку получил проект по производству резиновых гранул для покрытия детских площадок
Олег ЛУГОВОЙ
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Пять из них победили в программе «Коммерциализация» (VIII очередь) - содействие в организации массового производства инновационных продуктов и внедрения их на общий рынок.Пять из них победили в программе «Коммерциализация» (VIII очередь) - содействие в организации массового производства инновационных продуктов и внедрения их на общий рынок.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в Минэкономики Татарстана, 10 республиканских инновационных проектов за второй квартал 2019 года получили поддержку на сумму 96,5 миллионов рублей. Все благодаря участию в конкурсных программах Фонда содействия инновациям.

Так пять татарстанских проектов победили в программе «Коммерциализация» (VIII очередь) - содействие в организации массового производства инновационных продуктов и внедрения их на общий рынок. Компании получили 68,5 миллионов рублей.

Также в числе победителей в различных программах оказались местные проекты: по производству цветных резиновых гранул для покрытий детских площадок, изготовление биоразлагаемого материала для производства рассасывающейся медицинской нити, разработка технологии и опытной установки для переработки растительной биомассы в комбикорм для крупного рогатого скота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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