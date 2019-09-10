2019-09-10T15:47:20+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле водитель, спасая пешехода, врезался в автобус с людьми

В итоге мужчина оказался единственным пострадавшим в данном ДТП
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Днем 9 сентября на улице Эшкинина в столице Марий Эл, по предварительным данным, на дорогу перед отечественной легковушкой ВАЗ выбежал человек. Неподалеку от этого места находится "зебра", но пешеход почему-то не воспользовался ею.

27-летний водитель отечественной легковушки, чтобы избежать наезда на человека, выехал на встречку, где врезался в автобус с людьми, который стоял на остановке.

- Водитель ВАЗа с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

В свою очередь выбежавший на дорогу пешеход сразу после аварии поспешил сбежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах первокурсницу будут судить за убийство избранницы друга
Станислав Черчесов о конфликте с «Рубином»: А по-моему, мы дружим
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
В Казани стартуют гастроли московского Малого театра
В «Ак Барсе» введена должность исполнительного директора, ее занял Мансур Усманов
В Марий Эл пьяный водитель без прав сбил дорожного рабочего
"Без маски не пройти": в Татарстане мужчина доставая свой паспорт провалился в дыру общественного туалета
ВТБ впервые размещает полугодовые рублевые облигации
В Татарстане ребенок во время купания насмерть обварился кипятком
Казанский УНИКС стал победителем турнира Gloria Cup в Турции
1 900 рублей за две ночи: Казань вошла в топ-5 городов России для поездок осенью-2019
В Казани за взятку в 120 тысяч рублей задержали судебного пристава
Во втором квартале 2019 года 10 инновационных проектов Татарстана получили 96,5 миллионов рублей
В Татарстане мать с детьми спасли от огромного паука
Жителя Чувашии будут судить за интернет-шантаж школьницы с целью секса
За Всероссийскую перепись-2020 в Татарстане будет отвечать премьер республики Алексей Песошин
15 сентября в Казани пройдет фестиваль, посвященный памяти Виктора Цоя
За 8 месяцев 2019 года в Казани админкомиссии наложили штрафов на 193,4 миллиона рублей
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
В эту среду в шести районах Казани без света на день оставят ряд домов
Мэрия Набережных Челнов собирается купить пять трамваев за 135 миллионов рублей
Казанец из-за телефона пересядет с велосипеда в колонию строгого режима
В Казани перевозчики «угрожают» поднять стоимость проезда в автобусах до 31 рубля
В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб 63-летний пенсионер
В Марий Эл водитель маршрутки устроил ДТП перед перекрестком, есть пострадавшие
Назначен министр внутренних дел Чувашии
В Казани в аварии двух иномарок пострадала 9-летняя девочка