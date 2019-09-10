В Йошкар-Оле водитель, спасая пешехода, врезался в автобус с людьми

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-10T15:47:20+03:00

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Днем 9 сентября на улице Эшкинина в столице Марий Эл, по предварительным данным, на дорогу перед отечественной легковушкой ВАЗ выбежал человек. Неподалеку от этого места находится "зебра", но пешеход почему-то не воспользовался ею.

27-летний водитель отечественной легковушки, чтобы избежать наезда на человека, выехал на встречку, где врезался в автобус с людьми, который стоял на остановке.

- Водитель ВАЗа с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

В свою очередь выбежавший на дорогу пешеход сразу после аварии поспешил сбежать.

ИСТОЧНИК KP.RU