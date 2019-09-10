В Татарстане мать с детьми спасли от огромного паука

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-10T14:35:37+03:00

От испуга женщина не могла сама избавиться от насекомого и позвонила МЧС

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В понедельник, 9 сентября, сотрудников МЧС Татарстана вызвала жительница поселка Новый Тукаевского района республики. В ее частный дом на улице Мирной заполз большой паук.

Женщина самостоятельно избавиться от незваного гостя не смогла и позвонила по телефону "112", слезно уговаривая приехать побыстрее и спасти ее и двух ее несовершеннолетних детей, опасаясь, что насекомое может быть ядовитым.

На место ЧП приехали сотрудники МЧС Татарстана. Они забрали с кухни дома паука и вывезли в лесопосадку, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU