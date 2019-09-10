2019-09-10T14:10:35+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за интернет-шантаж школьницы с целью секса

Девочка об этом рассказала матери, а та обратилась в полицию
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что обвиняемый обманом получил от девочки ее интимные фото.Утверждается, что обвиняемый обманом получил от девочки ее интимные фото.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетней, и понуждение ее к действиям сексуального характера – в этом обвиняют 19-летнего жителя села Красноармейское Красноармейского района.

По версии следствия, в одной из социальных сетей парень познакомился с 15-летней школьницей из Чебоксар. В переписке с ней он поднимал сексуальные темы, пробуждающие у девочки к этому нездоровый интерес.

Обвиняемый смог обманом получить у подростка ее интимные фото. Которыми начал шантажировать школьницу – если она с ним не займется сексом, то снимки будут распространены через интернет.

Девочка об этом рассказала матери, а та обратилась в полицию.

- Свою вину обвиняемый в полном объеме признал. Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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