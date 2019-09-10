2019-09-10T13:41:01+03:00
Общество

За Всероссийскую перепись-2020 в Татарстане будет отвечать премьер республики Алексей Песошин

Именно он возглавит региональную комиссию по ее проведению
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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В октябре 2020 года пройдет очередная Всероссийская перепись населения. За ее подготовку и проведение в Татарстане будет отвечать премьер республики Алексей Песошин.

Согласно опубликованному на официальном сайте Татарстанстата постановлению местного Кабмина, именно он возглавит специальную региональную комиссию.

Напомним, по итогам последней Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2010 году, в Казани проживали 1 миллион 143 тысячи 535 человек. Из них 635 152 – это женщины, а 508 383 -мужчины.

Всего по Татарстану на тот было зарегистрировано 3 миллиона 786 тысяч 488 жителей (2 миллиона 38 тысяч 45 женщин и 1 миллион 748 тысяч 443 мужчин).

ИСТОЧНИК KP.RU

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