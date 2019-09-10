Казанец из-за телефона пересядет с велосипеда в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-10T11:56:38+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летнего жителя Казани суд признал виновным в необычном для города грабеже.

Как было доказано в суде, 17 июня этого года мужчина, проезжая на велосипеде около одного из домов на улице Назарбаева, вырвал из рук проходившей мимо женщины мобильный телефон стоимостью более 15 тысяч рублей и скрылся на своем двухколесном транспорте.

Горожанина вскоре задержали. Похищенный телефон нашли у него дома.

- В итоге ранее уже судимого мужчину приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили прокуратуре Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU