2019-09-10T11:15:31+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб 63-летний пенсионер

Причиной трагедии стало курение погибшего
Лика ИСАЕВА
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Тело погибшего обнаружили пожарные, когда тушили огонь.Тело погибшего обнаружили пожарные, когда тушили огонь.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в квартире 63-летнего пенсионера, который проживал на улице Гагарина в двухквартирном бревенчатом доме в поселке Бирюлинский зверосовхоз в Высокогорском районе Татарстана, вспыхнул вечером 9 сентября. Вырывающиеся языки пламени и дым идущий из окон заметили соседи, они и вызвали пожарных.

К их приезду общая площадь пожара уже составляла 45 квадратных метров. Сам дом был размерами 15 на 6 метров.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 63-летнего хозяина квартиры.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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