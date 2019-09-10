В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб 63-летний пенсионер
Пожар в квартире 63-летнего пенсионера, который проживал на улице Гагарина в двухквартирном бревенчатом доме в поселке Бирюлинский зверосовхоз в Высокогорском районе Татарстана, вспыхнул вечером 9 сентября. Вырывающиеся языки пламени и дым идущий из окон заметили соседи, они и вызвали пожарных.
К их приезду общая площадь пожара уже составляла 45 квадратных метров. Сам дом был размерами 15 на 6 метров.
Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 63-летнего хозяина квартиры.
- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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