2019-09-10T10:11:45+03:00
Политика

Назначен министр внутренних дел Чувашии

Им стал генерал-майор Виктор Шметков
Дмитрий РОМАНОВ
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Виктор Шестков возглавил МВД ЧувашииВиктор Шестков возглавил МВД ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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Указом Президента России Владимира Путина от 7 сентября назначен новый министр внутренних дел Чувашии. Им стал 56-летний уроженец Астрахани Виктор Анатольевич Шметков, занимавший до этого должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. Этим же Указом Шметкову присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

Предшественник Шметкова - генерал-майор полиции Сергей Неяскин написал рапорт об увольнении по собственному желанию в мае 2019 года после того, как в Чувашии разразился скандал: как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, в майские праздники сын экс-главы МВД Чувашии вместе с друзьями отдыхал в «генеральском» доме на базе спецназа «Гром», что на территории Чебоксар, который и полностью сгорел во время пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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