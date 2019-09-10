В Татарстане во время хлопка в гараже пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-10T08:34:16+03:00

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ЧП произошло 10 сентября в 7.21 на улице Машиностроительной в гаражном обществе "Серп" Набережных Челнов. По предварительным данным, во время работ в своем частном гараже от хлопка автомобильного газового баллона пострадал 48-летний мужчина.

В службу "112" позвонили очевидцы, и рассказали, что разрушился после хлопка гараж, под завалами оказался хозяин. Приехавшие пожарные смогли быстро извлечь пострадавшего и отправили его в больницу с 9% ожогов тела.

Автомобиль расплющило перекрытиямиФото: МЧС Татарстана

Выяснилось, что произошёл хлопок газового оборудования автомобиля «Нива», который находился в кирпичном гараже № 181 размером в плане 6х4 метров. В результате взрыва произошло обрушение кирпичных стен и кровли гаража №181, частично обрушился и соседний гараж №180.

- Завалы обследованы, другие пострадавшие не обнаружены, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU