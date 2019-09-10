В Набережных Челнах 10-летнему школьнику оторвала полпальца

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-10T08:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СКР Татарстана изучают причины ампутации фаланги пальца руки 10-летнего школьника из Набережных Челнов. По предварительным данным, ЧП произошло днем 6 сентября. Медиков вызывали к одной из средних школ на территории старого города, и этот вызов зафиксирован в 13.30.

При каких обстоятельствах ребенок получил травматическую ампутацию пальца, пока не сообщается. Но, как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах Набережных Челнов, администрация школы заверяет, что все произошло вне школьных занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU