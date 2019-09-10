В Набережных Челнах 10-летнему школьнику оторвала полпальца
Следователи СУ СКР Татарстана изучают причины ампутации фаланги пальца руки 10-летнего школьника из Набережных Челнов. По предварительным данным, ЧП произошло днем 6 сентября. Медиков вызывали к одной из средних школ на территории старого города, и этот вызов зафиксирован в 13.30.
При каких обстоятельствах ребенок получил травматическую ампутацию пальца, пока не сообщается. Но, как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах Набережных Челнов, администрация школы заверяет, что все произошло вне школьных занятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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