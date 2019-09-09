Татарстанец, до смерти избивший подругу за отказ с ним выпить, приговорен к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-09T17:46:24+03:00

Он расправился с женщиной, когда она во второй раз сказала ему: «Нет»

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38-летнего жителя Заинска признали виновным в гибели его знакомой.

Как было установлено в суде, в апреле текущего года у себя в городе мужчина дважды приходил к женщине домой с предложением выпить, но та все время ему отказывала.

В последний раз осужденный не выдержал и учинил скандал из-за этого. В ходе конфликта он жестоко избил знакомую. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

- С учетом особо опасного рецидива, суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Данное решение суда еще не вступило в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU