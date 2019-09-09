В Марий Эл по факту ДТП, в котором погибли два пешехода, возбуждили уголовное дело
В Йошкар-Оле сотрудники МВД Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В качестве подозреваемого в нем фигурирует 45-летний местный житель. По предварительным данным, вечером 7 сентября он, будучи пьяным, сел за руль машины и на большой скорости устроил аварию на улице Луначарского. В результате чего погибли два человека и еще трое получили травмы. От прохождения медосвидетельствавания подозреваемый отказался, при этом выяснилось, что у него даже нет водительских прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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