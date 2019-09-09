ЦИК Татарстана озвучил итоги выборов 2019 в Госсовет республики

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-09T13:36:12+03:00

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На пресс-конференции глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил журналистам, что подсчитаны все 100% протоколов, прошедших в 8 сентября выборов в Госсовет республики.

Так, по его данным, в этот раз явка избирателей в этот день составила 77,1%.

Итоги по единому избирательному округу:

- «Единая Россия» - 72,43% голосов;

- КПРФ - 10,74% голосов;

- «Справедливая Россия» - 3,96% голосов;

- ЛДПР - 3,79% голосов;

- «Коммунисты России» - 3,65% голосов;

- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 2,47% голосов;

- «Партия роста» - 1,82% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU