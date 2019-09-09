В Марий Эл старое судно загорелось, когда его хотели разрезать на металлолом
Во время ЧП никто не пострадал
Судно получило значительные поврежденияФото: МЧС по Марий Эл
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Днем 6 сентября на берегу Волги возле марийского Козьмодемьянска на территории порта загорелось старое судно, которое давно никто не использовал.
По предварительным данным, его попытались разрезать сборщики металла, но из-за нарушения правил техники безопасности возник пожар - искра попала на обшивку.
Пожарных вызвали очевидцы. К их приезду открытым огнем горела обшивка судна. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
- Судно повреждено огнем, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Пострадавших во время ЧП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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