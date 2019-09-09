Между Казанью и аэропортом по ночам будут курсировать дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-09T13:29:13+03:00

Время в пути составит всего 20 минут. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

С 20 сентября между Казанью и аэропортом города запустят дополнительные ночные электрички. Так, пригородный поезд №6717 из воздушной гавани будет отправляться в 2.10, а прибывать на ж/д вокзал столицы Татарстана в 2.30.

А электричка №6718 сообщением Казань-Аэропорт будет отходить в 3.20, а прибывать на конечную в 3.40.

Столь малое время в пути – всего 20 минут, обозначено тем, что указанные пригородные поезда не имеют промежуточных остановок. Сообщает Минтранс Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из аэропорта Казани стартуют новые рейсы в Якутск

Самолет будет совершать промежуточную посадку в Екатеринбурге (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU