Между Казанью и аэропортом по ночам будут курсировать дополнительные электрички
С 20 сентября между Казанью и аэропортом города запустят дополнительные ночные электрички. Так, пригородный поезд №6717 из воздушной гавани будет отправляться в 2.10, а прибывать на ж/д вокзал столицы Татарстана в 2.30.
А электричка №6718 сообщением Казань-Аэропорт будет отходить в 3.20, а прибывать на конечную в 3.40.
Столь малое время в пути – всего 20 минут, обозначено тем, что указанные пригородные поезда не имеют промежуточных остановок. Сообщает Минтранс Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU