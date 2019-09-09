В центре Казани "Мерседес" на скорости влетел в здание и перевернулся
Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 8 сентября на перекрестке улиц Профсоюзной и Чернышевского. По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес" на большой скорости двигался по улице Профсоюзная.
На перекрестке с улицей Чернышевского он проигнорировал знак "Уступи дорогу". В этот момент по главной ехал автомобиль "Лада Калина". Водитель "Мерседеса" вывернул руль, чтобы избежать аварии, и налетел на бордюр, врезался в стену дома и перевернулся.
В центре Казани "Мерседес" на скорости влетел в здание и перевернулся.соцсети
- 27-летний водитель немецкой иномарки был с признаками алкогольного опьянения. В аварии пострадал его 27-летний пассажир. Также травмы получила и 22-летняя пассажирка "Лады", - сообщает ГИБДД Казани.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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