2019-09-09T12:00:10+03:00
Происшествия

В центре Казани "Мерседес" на скорости влетел в здание и перевернулся

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель немецкой иномарки [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 8 сентября на перекрестке улиц Профсоюзной и Чернышевского. По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес" на большой скорости двигался по улице Профсоюзная.

На перекрестке с улицей Чернышевского он проигнорировал знак "Уступи дорогу". В этот момент по главной ехал автомобиль "Лада Калина". Водитель "Мерседеса" вывернул руль, чтобы избежать аварии, и налетел на бордюр, врезался в стену дома и перевернулся.

В центре Казани "Мерседес" на скорости влетел в здание и перевернулся.соцсети

- 27-летний водитель немецкой иномарки был с признаками алкогольного опьянения. В аварии пострадал его 27-летний пассажир. Также травмы получила и 22-летняя пассажирка "Лады", - сообщает ГИБДД Казани.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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