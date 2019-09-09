В Татарстане от рыбака уплыла лодка, он вызвал спасателей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-09T12:28:50+03:00

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В субботу, 7 сентября, в 23.33 в службу "112" позвонил 54-летний мужчина и рассказал, что вынужден "робинзонить" - он утром в Чистопольском районе Татарстана прибыл к острову на Каме на своей лодке, а ее унесло течением.

Мужчину заметил пропажу только тогда, когда решил вернуться домой. Оставшись один бедствовать на острове, он позвонил спасателям.

На поиски рыбака отправились сотрудники МЧС Татарстана. Они в 1.43 в воскресенье, 8 сентября, обнаружили мужчину на острове между поселками Сухой Берсут Мамадышского района и Четырчи Чистопольского района. Спасенный был доставлен на берег, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU