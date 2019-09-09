В Набережных Челнах росгвардейцы вытащили из воды упавшую с моста женщину

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-09T09:47:38+03:00

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Во время несения службы возле реки Мелекеска в Набережных Челнах сотрудники Росгвардии Татарстан спасли тонувшую женщину. Все произошло поздно вечером 5 сентября, когда по телефону "112" очевидец сообщил, что с моста в реку упала женщина.

На месте оказался патруль Росгвардии. В темноте найти место, куда упала женщина, было невозможно, тогда им в помощь прибыл второй экипаж. Пока один росгвардеец с берега светил фонариком на воду, росгвардейцы взяли на станции проката катамаран и в полной темноте росгвардейцам с трудом удалось обнаружить в воде тонущую. Женщину достали из воды и транспортировать ее на берег. 65-летнюю пострадавшую передали передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

- Благодаря оперативным действиям росгвардейцев жизнь горожанки была спасена, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Кстати, один из участвовавших в спасении сотрудников ОВО уже награжден медалью "За спасение": осенью 2017 года на этом же месте он вытащил из воды девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU