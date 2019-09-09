В Йошкар-Оле "пьяный" водитель устроил аварию, в которой двое погибли, и три человека травмированны

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-09T09:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла в столице Марий Эл возле супермаркета на улице Луначарского в субботу, 7 сентября, в 21.15. По предварительным данным, 45-летний мужчина, не имеющий водительских прав, сел за руль иномарки Volkswagen. Он так разогнался, что не успел притормозить парковки возле супермаркета, которая не огорожена со стороны дороги. В этот момент дорогу переходила супружеская пара - женщина в возрасте 46-лет и ее 52-летний муж. Иномарка сбила их насмерть, затем водитель вылетел на парковку и протаранил две припаркованные там легковушки - Daewoo и ВАЗ-2190. Сразу после наезда отечественный автомобиль ВАЗ-2190 отбросило на ВАЗ-2114, а тот, в свою очередь, вылетел на иномарку Infiniti.

В больницу с травмами различной степени тяжести попали водитель, пассажир и легковушки Daewoo. и водитель автомашины ВАЗ-2190. Сам предполагаемый виновник ДТП от прохождения медосвидетельствования категорически отказался.

В иномарке пострадали два человекаФото: МВД по Марий Эл

- Автомашина Volksvagen помещена на специализированную стоянку, водитель доставлен в отдел полиции, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU