В чебоксарском аэропорту пассажир забыл свой рюкзак с 1,5 миллионами рублей
Неприятности у одного из пассажиров аэропорта "Чебоксары" произошли 2 сентября, но известно про это стало только сейчас. Один из пассажиров забыл в здании аэропорта свой рюкзак. Оставленную без присмотра вещь обнаружили сотрудники аэровокзала, и приняли меры к эвакуации посетителей здания и осмотру рюкзака.
Во время осмотра багажа выяснилось, что в нем находятся личные вещи. ноутбук и пачка денег. Оказалось, что там было более 1,5 миллиона рублей.
Вскоре отыскался и хозяин рюкзака. Мужчина прибежал к полицейским и заявил о пропаже своего багажа и денег. Забытую вещь ему вернули сразу и в полной сохранности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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