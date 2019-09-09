2019-09-09T08:24:58+03:00
Происшествия

В чебоксарском аэропорту пассажир забыл свой рюкзак с 1,5 миллионами рублей

Мужчина спохватился только через полчаса
Лика ИСАЕВА
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Рюкзак с 1,5 миллионами рублей нашли в аэропортуРюкзак с 1,5 миллионами рублей нашли в аэропортуФото: Из материалов пресс-службы
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Неприятности у одного из пассажиров аэропорта "Чебоксары" произошли 2 сентября, но известно про это стало только сейчас. Один из пассажиров забыл в здании аэропорта свой рюкзак. Оставленную без присмотра вещь обнаружили сотрудники аэровокзала, и приняли меры к эвакуации посетителей здания и осмотру рюкзака.

Во время осмотра багажа выяснилось, что в нем находятся личные вещи. ноутбук и пачка денег. Оказалось, что там было более 1,5 миллиона рублей.

Вскоре отыскался и хозяин рюкзака. Мужчина прибежал к полицейским и заявил о пропаже своего багажа и денег. Забытую вещь ему вернули сразу и в полной сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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