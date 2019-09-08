На двух перекрестках в Набережных Челнах временно отключат светофоры
Автомобилистам советуют внимательнее смотреть на дорожные знаки
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Набережночелнинским автомобилистам стоит быть внимательнее. Так, 9 сентября на территории татарстанского автограда временно не будут работать светофоры сразу на двух перекрестках.
Так, с 8:00 до 9:30 не будет работать светофор на пересечении проспекта Мира и проспекта Автозаводский, с 8:00 до 12:00 - на пересечении проспекта Московский и проспекта Автозаводский.
- При движении просьба руководствоваться дорожными знаками приоритета, - сообщили в мэрии города.
ИСТОЧНИК KP.RU