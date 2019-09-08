2019-09-08T11:25:35+03:00
Спорт

33 очка Сурмачевского не спасли казанский "Зенит" от поражения в полуфинале мемориала Платонова

Подопечные Владимира Алекно уступили питерскому "Зениту"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит-Казань".Фото: ВК "Зенит-Казань".
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Минувшим вечером прошли полуфинальные матчи мемориала Платонова, который проходит в Санкт-Петербурге. За путевку в решающий матч спорили два "Зенита" - казанский и питерский.

Обе команды предстали не в оптимальном составе. Многие игроки находятся в расположении национальных сборных. Впрочем, по именам потери казанского клуба выглядели серьезнее. За команду не играли Максим Михайлов, Эрвин Нгапет, Цветан Соколов, Александр Бутько, Артем Вольвич и Валентин Голубев. Фактически не играла стартовая шестерка.

Без своих лидеров казанцы, тем не менее, смотрелись достойно и матч получился практически равным. Первая и третья партии остались за казанцами, вторая и четвертая - за клубом из Питера. Все решилось в пятом сете, где сильнее оказались волейболисты из Санкт-Петербурга - 15:7. В итоге 3:2 в пользу питерского "Зенита", который и сыграет в финале турнира.

Отметим, что в составе казанского "Зенита" выделялся Андрей Сурмачевский, набравший 33 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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