В Чебоксарах неизвестный мужчина избил молодого человека, теперь его ищет полиция

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-08T14:09:59+03:00

Изменить размер текста: A A

7 сентября, днем, около одного из домов по бульвару Миттова в Чебоксарах произошла драка. Мужчина жестоко избил молодого человека и поспешил скрыться с места происшествия. Впрочем, его запечатлели камеры наблюдения. Теперь злоумышленника разыскивает полиция.

Приметы подозреваемого: возраст 30-40 лет, рост 180-190 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные.

- Если вы располагаете какой-либо информацией о личности данного мужчины, просим позвонить по телефонам: 102 или 8 999 756 26 18, - обратились полицейские к жителям столицы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU