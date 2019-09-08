В Чебоксарах неизвестный мужчина избил молодого человека, теперь его ищет полиция
Конфликт произошел около дома по бульвару Миттова
Фото: МВД Чувашии.
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7 сентября, днем, около одного из домов по бульвару Миттова в Чебоксарах произошла драка. Мужчина жестоко избил молодого человека и поспешил скрыться с места происшествия. Впрочем, его запечатлели камеры наблюдения. Теперь злоумышленника разыскивает полиция.
Приметы подозреваемого: возраст 30-40 лет, рост 180-190 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные.
- Если вы располагаете какой-либо информацией о личности данного мужчины, просим позвонить по телефонам: 102 или 8 999 756 26 18, - обратились полицейские к жителям столицы Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU