Танцы до утра прямо на улице: Как казанцы отмечали победу Хабиба Нурмагомедова
Минувшим вечером российский боец Хабиб Нурмагомедов провел защиту чемпионского пояса UFC. Соперник, американец Дастин Порье, оказал серьезное сопротивление, но Хабиб все же сумел победить благодаря удушающему приему в третьем раунде.
В Казани за оем следили тысячи любителей спорта. После победного окончания противостояния люди начали отмечать триумф Нурмагомедова. Кто-то на радостях начал танцевать прямо в кафе, а кто-то устроил дискотеку прямо на улице.
Так, в интернете появилось видео, на котором видно, как несколько человек пляшут лезгинку прямо посреди улицы недалеко от речного порта.
Танцы после победы Хабиба Нурмагомедова.
ИСТОЧНИК KP.RU