Танцы до утра прямо на улице: Как казанцы отмечали победу Хабиба Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-08T10:01:07+03:00

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Минувшим вечером российский боец Хабиб Нурмагомедов провел защиту чемпионского пояса UFC. Соперник, американец Дастин Порье, оказал серьезное сопротивление, но Хабиб все же сумел победить благодаря удушающему приему в третьем раунде.

В Казани за оем следили тысячи любителей спорта. После победного окончания противостояния люди начали отмечать триумф Нурмагомедова. Кто-то на радостях начал танцевать прямо в кафе, а кто-то устроил дискотеку прямо на улице.

Так, в интернете появилось видео, на котором видно, как несколько человек пляшут лезгинку прямо посреди улицы недалеко от речного порта.

Танцы после победы Хабиба Нурмагомедова.

ИСТОЧНИК KP.RU