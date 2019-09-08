2019-09-08T09:32:38+03:00
Общество

Первый дом в ЖК «Молодежный» сдадут к концу сентября

Сейчас проходят финальные работы
Владимир КРУПСКИЙ
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Строители рассчитывают уложиться до 20 сентября.Строители рассчитывают уложиться до 20 сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани работы в первом доме «фоновского» жилого комплекса «Молодежный» на Ноксинском спуске завершатся к концу сентября.

- Начали монтировать лифты, во вторник заканчивают фасад, на двух этажах осталось завершить работы по витражам, также на 2-3 этажах – уложить плитку. На сегодня остались работы по промышленным полам на парковке, на следующей неделе планируется полностью завершить благоустройство и убрать заборы. К концу сентября все будет готово на 100%, - заверил директор строительной организации Газинур Ахметов.

Напомним, что подрядчик планировал завершить строительно-монтажные работы в первом доме жилого комплекса к 20 сентября. Однако, как пояснил директор «Ак таша», изменение даты окончания работ и сдвиг графика на 10 дней связаны со сроками поставки оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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