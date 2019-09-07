В Казани грузовая «Газель» снесла остановку
В соцсетях появилось видео с места ДТП, в котором грузовая «Газель» в Казани снесла остановку в районе перекрестка улицы Чистопольская и проспекта Амирхана. На записи видно, что автомобиль буквально влетел на тротуар и практически полностью уничтожил павильон.
В Казани грузовая «Газель» снесла остановку.соцсети
По предварительным данным, в момент аварии на остановке не было людей, поэтому никто не пострадал.
В свою очередь, интернет-пользователи в своих комментариях к этому видео задаются вопросом, как такое могло произойти вообще. Дело в том, что на видео видно, что «Газель» ехала не по своей полосе против автомобильного потока – полосы движения там разделены оградой.
Остается лишь предполагать, откуда выезжал водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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