СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-07T14:25:38+03:00

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В соцсетях появилось видео с места ДТП, в котором грузовая «Газель» в Казани снесла остановку в районе перекрестка улицы Чистопольская и проспекта Амирхана. На записи видно, что автомобиль буквально влетел на тротуар и практически полностью уничтожил павильон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/730677" frameborder="0"></iframe> В Казани грузовая «Газель» снесла остановку.соцсети

По предварительным данным, в момент аварии на остановке не было людей, поэтому никто не пострадал.

В свою очередь, интернет-пользователи в своих комментариях к этому видео задаются вопросом, как такое могло произойти вообще. Дело в том, что на видео видно, что «Газель» ехала не по своей полосе против автомобильного потока – полосы движения там разделены оградой.

Остается лишь предполагать, откуда выезжал водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU