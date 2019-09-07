Минстрой Татарстана: план 2019 года на строительство жилья выполнен в республике на 68,7%

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-07T13:19:55+03:00

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В эту субботу, 7 сентября, на республиканском совещании первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что на этот день в регионе план 2019 года по строительству жилья выполнен на 68,7%. Речь идет о свыше 1,6 миллиона квадратных метрах, сданных в эксплуатацию

Всего же, по словам чиновника, по инвестиционной программе Госжилфонда Татарстана в этом году планируется построить 165 домов на 7 838 квартир. Пока же по данным на 6 сентября, отчеты пришли по 75 объектам (2 720 квартир). По оставшимся 90 домам ситуация следующая: в высокой степени готовности находятся 38 из них (по 18 строительство завершено), в средней - 33, в низкой - 19.

ИСТОЧНИК KP.RU