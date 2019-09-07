В Татарстане к отопительному сезону 2019/2020 школы и соцобъекты готовы в среднем более чем на 96%

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-07T12:36:32+03:00

В частности, в Татарстане к предстоящим холодам готовы 2 030 котельных.

Данная информация была озвучена на республиканском совещании

Изменить размер текста: A A

На совещании в Доме правительства первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что к отопительному сезону 2019/2020 готовность учреждений образования и соцобъектов превышает в среднем 96%.

Так, по словам чиновника, речь идет 3 119 зданиях в сфере образования (97%), 1 995 объектах здравоохранения (97%), 2 042 учреждений культуры (95%), 205 спортобъектах (96%), а также 169 объектах соцзащиты и центров занятости населения (99%).

Что же касается коммунальной сферы, то в Татарстане к холодам готовы 2 030 котельных (97%), 3 138 километров тепловых сетей (97%), 2 369 водозаборных сооружений (99%), 303 водопроводные насосные станции (98%), 17 637 километров водопроводных сетей (98%) и 4 080 километров канализации (90%).

ИСТОЧНИК KP.RU