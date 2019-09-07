В Казани по факту смертельного падения рабочего на бетонном заводе возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-07T10:36:55+03:00

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В эту среду утром в компрессорном помещении ООО «Казанский бетонный завод», что на улице Магистральная, было обнаружено тело 38-летнего рабочего. На месте все свидетельствовало о том, что мужчина получил смертельные травмы, упав с высоты.

По данному факту в итоге было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительно собранным данным, в августе этого года мужчина устроился на завод стажером водителя миксера.

В день своей гибели он не должен был выходить на смену. Тем не менее явился и в пьяном состоянии. Он начал подниматься на второй этаж по металлической лестнице без поручней и сорвался вниз.

- Также установлено, что в начале года погибший уже устраивался на данное предприятие, однако из-за систематического нахождения в состоянии алкогольного опьянения был уволен. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU