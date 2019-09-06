2019-09-06T18:09:41+03:00
Общество

Квартиру в 10 квадратных метров в Казани продают почти за миллион рублей

Она расположена на улице Октябрьской
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Авито.Фото: Авито.
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Специалисты портала Avito проанализировали, за какую сумму можно купить в Казани квартиры площадью от 10 до 13 квадратных метров. По данному запросу есть сразу несколько вариантов. Самый маленький - квартира на улице Октябрьской. Ее площадь всего 10 квадратных метров. При этом, владелец жилплощади готов расстаться с ней за 950 тысяч рублей. Столь высокую цену он объясняет наличием ремонта и кухонного гарнитура.

Следующая в списке - квартира на улице Меридианной. Ее площадь - 11 квадратных метров. Автор объявления отметил, что квартира находится в хорошем районе, в шаговой доступности к социальной и транспортной инфраструктуре. Квартиру оценили в 1,1 миллион рублей.

Замыкает тройку самых маленьких квартир - вариант на улице Сафиуллина. Ее площадь - 12,4 квадратных метров. Ее стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. К слову, автор объявления называет этот вариант "отличным предложением".

ИСТОЧНИК KP.RU

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