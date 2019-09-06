Команды из России, Эстонии и Казахстана сыграют на баскетбольном турнире в Казани.
Всего участие подтвердили 12 команд
Фото: мэрия Казани.
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7 сентября, в Казани стартует II Международный турнир по баскетболу «Спортивная столица» памяти президента Федерации баскетбола РТ Геннадия Ветрова.
В состязании будут участвовать 6 команд юношей и 6 – девушек 2003 года рождения и младше из разных городов и регионов России, а также из Казахстана и Эстонии.
- Турнир будет проходить в культурно-спортивном комплексе «КАИ Олимп» до 11 сентября. Вход для зрителей свободный, - сообщили в пресс-службе Дирекции спортивных и социальных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU