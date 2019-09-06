На выходных в Казани потеплеет до 23 градусов

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-06T15:47:34+03:00

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Ближайшие выходные порадуют казанцев теплой и ясной погодой. Так, в суботу, 7 сентября в столице Татарстана осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют в городе переменную облачность, северо-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного.

Ночью температура воздуха составит 8-10 градусов выше нуля, днем в субботу воздух прогреется до 23 градуса тепла.

Такая же теплая погода без дождей будет и на территории всего Татарстана. Ночью и утром на отдельные районы республики опустится туман. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В воскресенье, 8 сентября, синоптики прогнозируют в Татарстане переменную облачность. Ночью осадков не предвидится, днем в воскресенье местами пройдет слабый дождь. Ветер будет дуть слабый переменных направлений.

Температура воздуха ночью составит 6-10 градусов выше нуля, днем будет колебаться от 18 до 23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU