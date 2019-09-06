На пересечении улиц Минаева и 12 Сентября в Ульяновске вновь заработал светофор

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-06T15:11:08+03:00

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С 6 сентября заработал пешеходный светофор на пересечении улиц Минаева и 12 Сентября в Ульяновске. Он был демонтирован в связи с проведением работ по расширению автомобильной дороги.

- Минувшей ночью были установлены две опоры, а сегодня днем мы установили на них два светофора и четыре дорожных знака «Пешеходный переход». Приносим ульяновцам свои извинения в связи с временными неудобствами, возникшими в результате демонтажа светофоров. Однако это была необходимая мера для того, чтобы расширить дорогу по улице 12 Сентября в районе пересечения с Минаева и в результате сделать более комфортным движение транспорта на данном участке, - сказал руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска Сергей Демидов.

ИСТОЧНИК KP.RU