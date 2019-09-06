В Йошкар-Оле 28 сентября из-за «Кросса Нации 2019» перекроют дороги

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-06T14:57:46+03:00

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28 сентября в Йошкар-Оле в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2019» будет ограничено движение для всех видов транспорта с 12 до 13 часов 30 минут по ул. Карла Маркса на участке от ул. Хасанова до Ленинского пр., ул. Вознесенская на участке от Ленинского пр. до ул. Л.Толстого, ул. Льва Толстого на участке от ул. Вознесенской до ул. Комсомольской.

Также проехать нельзя будет по ул. Комсомольская на участке от ул. Льва Толстого до Ленинского проспекта, ул. Красноармейской на участке от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольской, ул. Успенская на участке от ул. Карла Маркса до проспекта Гагарина, проспекту Гагарина на участке от Ленинского проспекта до ул. Хасанова, ул. Хасанова на участке от проспекта Гагарина до ул. Карла Маркса, ул. Советской на участке от ул. Успенской до ул. Хасанова, сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU