ГИБДД Татарстана для борьбы с выездом автомобилистов на встречку решила запускать в небо аэростат

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-06T13:54:04+03:00

Только за одно дежурство с воздуха удалось составить 12 протоколов за нарушение правил обгона [фото]

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В Татарстане ГИБДД решила бороться с выездом на встречку автомобилистов, запуская в небо аэростат Росгвардии.

Все дело в печальной статистике. Так, за восемь месяцев этого года в республике при нарушении правил обгона с выездом на полосу встречного движения произошло 124 ДТП, в которых погибло 22 человека и 210 получили травмы.

Аэростат сотрудники ГИБДД решили запускать над самыми аварийными участками дорог. Камера, с высокой детализацией установленная на аэростате, способна фиксировать происходящее на дороге в радиусе нескольких километров.

Только за один такой запуск за нарушение правил обгона было составлено 12 протоколов.

Фото: МВД Татарстана

- Согласно действующему законодательству нарушителям грозит административное наказание вплоть до лишения прав управления транспортными средствами сроком от 4 до 6 месяцев, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU