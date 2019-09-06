ГИБДД Татарстана для борьбы с выездом автомобилистов на встречку решила запускать в небо аэростат
В Татарстане ГИБДД решила бороться с выездом на встречку автомобилистов, запуская в небо аэростат Росгвардии.
Все дело в печальной статистике. Так, за восемь месяцев этого года в республике при нарушении правил обгона с выездом на полосу встречного движения произошло 124 ДТП, в которых погибло 22 человека и 210 получили травмы.
Аэростат сотрудники ГИБДД решили запускать над самыми аварийными участками дорог. Камера, с высокой детализацией установленная на аэростате, способна фиксировать происходящее на дороге в радиусе нескольких километров.
Только за один такой запуск за нарушение правил обгона было составлено 12 протоколов.
Фото: МВД Татарстана
- Согласно действующему законодательству нарушителям грозит административное наказание вплоть до лишения прав управления транспортными средствами сроком от 4 до 6 месяцев, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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