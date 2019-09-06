2019-09-06T13:01:57+03:00
Происшествия

В Казани водитель высадил из горящего автобуса пассажиров и сам потушил огонь

Причиной возгорания стало замыкание в электропроводке [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Никто не пострадал.Никто не пострадал.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В соцсетях появилось видео того, как в Казани на улице Карла Маркса в районе Сельхозакадемии на подъезде к остановке загорелся автобус.

В Казани водитель высадил из горящего автобуса пассажиров и сам потушил огонь.соцсети

Как сообщили в Ассоциации АТП Татарстана, из-за замыкания в электропроводке у автобуса загорелся двигатель. В момент ЧП в салоне общественного транспорта находилось 40 человек. Водитель заметил возгорание, взглянув в зеркало заднего вида, он остановился и вместе с кондуктором высадил всех пассажиров. Помощь при этом понадобилась при эвакуации пожилого мужчины.

После того, как люди оказались в безопасности, водитель автобуса схватил огнетушитель и потушил возгорание. В итоге никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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