В Казани водитель высадил из горящего автобуса пассажиров и сам потушил огонь
В соцсетях появилось видео того, как в Казани на улице Карла Маркса в районе Сельхозакадемии на подъезде к остановке загорелся автобус.
В Казани водитель высадил из горящего автобуса пассажиров и сам потушил огонь.соцсети
Как сообщили в Ассоциации АТП Татарстана, из-за замыкания в электропроводке у автобуса загорелся двигатель. В момент ЧП в салоне общественного транспорта находилось 40 человек. Водитель заметил возгорание, взглянув в зеркало заднего вида, он остановился и вместе с кондуктором высадил всех пассажиров. Помощь при этом понадобилась при эвакуации пожилого мужчины.
После того, как люди оказались в безопасности, водитель автобуса схватил огнетушитель и потушил возгорание. В итоге никто не пострадал.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»