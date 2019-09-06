Казанский «Ак Барс» одержал первую победу в новом сезоне, обыграв «Йокерит»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-06T12:35:16+03:00

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Казанский «Ак Барс» одержал первую победу в новом сезоне на выезде, обыграв финнский «Йокерит» со счетом 5:2. Свои стартовые матчи в КХЛ обе команды проиграли. «Ак Барс» уступил ЦСКА (2:3), а «Йокерит» – «Авангарду» (1:3).

Ближе к концовке первого тайма казанцы за минуту с небольшим дважды забросили шайбу в ворота соперников: Станислав Галиев и Эмиль Галимов. Через 22 секунды после перерыва в воротах хозяев оказалась и третья шайба от Патриса Кормье. Немного погодя одно очко отыграл Антти Пильстрём. Преимущество «Ак Барса» в три гола довольно скоро восстановил.Кирилл Петров

Пятую шайбу от казанцев забросил Джастин Азеведо. А на 56 минуте гол за «Йокерит» забил Тему Эронен.

− Мы довольны победой, я думаю, что второй период был определяющим – мы забили голы и доиграли до победы. Но были проблемы, все-таки «Йокерит» тоже где-то не забил, Адам Рейдеборн нас подтащил в нужный момент, - прокомментировал победу пресс-службе клуба главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов .

В следующем матче - 7 сентября, казанцы завершит выездную серию игрой с «Сочи». А первую домашнюю встречу казанцы сыграют 13 сентября с «Металлургом».

ИСТОЧНИК KP.RU