2019-09-06T11:45:21+03:00
Происшествия

Житель Чебоксар, поджегший квартиру своей матери, страдал «белой горячкой»

Теперь ему предстоит пройти принудительное лечение
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ЧувашииФото: МЧС Чувашии
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Как было установлено в суде, утром 5 июня этого года в Чебоксарах 29-летний горожанин, проживавший со своей сожительницей в квартире своей матери, поймал «белочку», она же «белая горячка».

Не осознавая, что творит, мужчина поджег зажигалкой синтепоновую обшивку внутренней стороны входной двери, при этом он еще и разбил окно. После чего скрылся.

В результате пожара был нанесен ущерб на сумму около 80 тысяч рублей. При его тушении пришлось эвакуировать жильцов дома, в которой находится та самая квартира.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в тот момент мужчина не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими из-за «белой горячки». В итоге суд направила его на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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