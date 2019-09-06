В Казани водитель грузовика, сбившего пять человек, заявил, что его «подрезали»
Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего накануне в Казани на улице Ломжинская. Там около местного рынка грузовик снес столб и металлические ограждения тротуара. Пострадали пять человек – все женщины.
В Казани грузовик протаранил ограду тротуара: пострадали пять человек.соцсети
По словам водителя, его «подрезал» легковой автомобиль «Ауди». Однако, согласно сделанной видеозаписи, в момент аварии иномарка стояла перед светофором, когда в нее врезался грузовик.
Что касается пострадавших, то женщины, в том числе пенсионерки, получили закрытые переломы и ушибы. Четверых из них после обследования в медучреждении отпустили домой. Дальнейшая госпитализация понадобилась в РКБ только 69-летней пенсионерке. Медики зафиксировали у женщины сотрясение головного мозга и перелом лодыжки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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