2019-09-06T11:32:07+03:00
Происшествия

В Казани водитель грузовика, сбившего пять человек, заявил, что его «подрезали»

Пострадавшие получили ушибы, сотрясение головного мозга и переломы [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего накануне в Казани на улице Ломжинская. Там около местного рынка грузовик снес столб и металлические ограждения тротуара. Пострадали пять человек – все женщины.

В Казани грузовик протаранил ограду тротуара: пострадали пять человек.соцсети

По словам водителя, его «подрезал» легковой автомобиль «Ауди». Однако, согласно сделанной видеозаписи, в момент аварии иномарка стояла перед светофором, когда в нее врезался грузовик.

Что касается пострадавших, то женщины, в том числе пенсионерки, получили закрытые переломы и ушибы. Четверых из них после обследования в медучреждении отпустили домой. Дальнейшая госпитализация понадобилась в РКБ только 69-летней пенсионерке. Медики зафиксировали у женщины сотрясение головного мозга и перелом лодыжки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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