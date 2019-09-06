В Лаишевском районе Татарстана комбайнер в поле нашел пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-06T10:32:45+03:00

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На телефон экстренных служб «112» позвонил житель Совхоза им 25 Октября, что в Лаишевском районе Татарстана. Мужчина рассказал, что еще утром 4 сентября его 80-летняя мать вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Пенсионерка, страдающая потерей памяти, собиралась дойти до деревни Татарский Янтык. Очевидцы видели, как женщина вышла на Оренбургский тракт в районе Среднее Девятово в направлении к Казани. Далее ее след терялся.

Прибывшая на место дежурная смена спасателей поделила зону поиска на сектора – 15 квадратных километров. В итоге 5 сентября бабушку в поле обнаружил работающий там комбайнер.

- Пострадавшей была оказана первая помощь, спасатели напоили женщину горячим чаем и передали родственникам, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU