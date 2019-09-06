В центре Казани в драке из-за шарика ножом ранили человека
В ночь на 4 сентября в центре Казани на улице Баумана произошла драка, во время которой ножом ранили человека.
Известно, что к гуляющей компании из трех человек – мужчина и две девушки, подошли трое незнакомцев. Один из них проткнул воздушный шарик. Это стало причиной конфликта, переросшего в драку.
Сопровождавший девушек мужчина получил в итоге удар ножом в спину. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников и идет их поиск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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