В центре Казани в драке из-за шарика ножом ранили человека

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-06T09:26:22+03:00

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и идет его поиск

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В ночь на 4 сентября в центре Казани на улице Баумана произошла драка, во время которой ножом ранили человека.

Известно, что к гуляющей компании из трех человек – мужчина и две девушки, подошли трое незнакомцев. Один из них проткнул воздушный шарик. Это стало причиной конфликта, переросшего в драку.

Сопровождавший девушек мужчина получил в итоге удар ножом в спину. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников и идет их поиск.

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ИСТОЧНИК KP.RU