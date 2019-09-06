В Казани на улице задержали 19-летнего парня с доской для серфинга
Ночью в Казани полицейские при патрулировании территории заметили на улице Кави Наджми парня с доской для серфинга. Поскольку были основания полагать, что он не идет ловить волну, а просто пьян, его остановили.
В ходе разговора с правоохранителями 19-летний молодой человек признался, что доска не его. По словам парня, он вынес ее из местной кофейни – инвентарь для экстремального вида спорта стоял там в виде элемента дизайна.
Доску стоимостью в 13 тысяч рублей вернули владельцу. Интересно, что сотрудники кофейни даже не заметили ее пропажи.
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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